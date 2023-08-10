Теннисистов из Казахстана, Узбекистана и Израиля подозревают в договорных играх

Представитель Казахстана Тимур Хабибулин, Санжар Файзиев из Узбекистана и Игорь Смиланский из Израиля получили временное отстранение по подозрению в участии в договорных матчах.

С 2014-го по 2018 год Хабибулин совершил 18 нарушений, Файзиев — пять, Смиланский — три, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Спортсмены отстранены с 25 июля, санкции будут предприняты позднее в соответствующем порядке.

Отмечается, что теннисисты продумывали некоторые аспекты матчей, помогали со ставками и не сообщали о коррупционных схемах. Хабибулин предлагал другим игрокам деньги для влияния на матч.

Ранее прокуратура Парижа закрыла уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой.