Теннисистов из Казахстана, Узбекистана и Израиля подозревают в договорных играх
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С 2014-го по 2018 год Хабибулин совершил 18 нарушений, Файзиев — пять, Смиланский — три, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
Спортсмены отстранены с 25 июля, санкции будут предприняты позднее в соответствующем порядке.
Отмечается, что теннисисты продумывали некоторые аспекты матчей, помогали со ставками и не сообщали о коррупционных схемах. Хабибулин предлагал другим игрокам деньги для влияния на матч.
Ранее прокуратура Парижа закрыла уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой.