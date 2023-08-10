Узнать больше

Теннисистов из Казахстана, Узбекистана и Израиля подозревают в договорных играх

Короткая ссылка
Представитель Казахстана Тимур Хабибулин, Санжар Файзиев из Узбекистана и Игорь Смиланский из Израиля получили временное отстранение по подозрению в участии в договорных матчах.
Теннисистов из Казахстана, Узбекистана и Израиля подозревают в договорных играх
  • Gettyimages.ru
  • © Sinenkiy

С 2014-го по 2018 год Хабибулин совершил 18 нарушений, Файзиев — пять, Смиланский — три, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Спортсмены отстранены с 25 июля, санкции будут предприняты позднее в соответствующем порядке.

Отмечается, что теннисисты продумывали некоторые аспекты матчей, помогали со ставками и не сообщали о коррупционных схемах. Хабибулин предлагал другим игрокам деньги для влияния на матч.

Ранее прокуратура Парижа закрыла уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить