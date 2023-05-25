Во Франции прекратили уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой

Прокуратура Парижа закрыла уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой.

«С Яны Сизиковой, задержанной и помещённой под арест во время турнира «Ролан Гаррос» 2021 года, по решению прокурора 11 апреля 2023 года были сняты все обвинения», — цитирует адвоката Фредерика Бело РИА Новости.

Напомним, что 4 июня 2021 года Сизикова была задержана в Париже по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос». На следующий день после задержания она была выпущена из-под стражи.

Ранее сообщалось, что Камилла Рахимова и Яна Сизикова не смогли выйти во второй круг турнира в парном разряде в Линце.