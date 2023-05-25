Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Во Франции прекратили уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой

Короткая ссылка
Прокуратура Парижа закрыла уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой.
Во Франции прекратили уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой
  • AP
  • © Alexander Bondarev

«С Яны Сизиковой, задержанной и помещённой под арест во время турнира «Ролан Гаррос» 2021 года, по решению прокурора 11 апреля 2023 года были сняты все обвинения», — цитирует адвоката Фредерика Бело РИА Новости.

Напомним, что 4 июня 2021 года Сизикова была задержана в Париже по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос». На следующий день после задержания она была выпущена из-под стражи.

Ранее сообщалось, что Камилла Рахимова и Яна Сизикова не смогли выйти во второй круг турнира в парном разряде в Линце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить