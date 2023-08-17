Поздняков заявил, что глава World Athletics ведёт русофобскую политику

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал высказывание главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу.

«Я считаю, что господин Коу ведёт последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics», — цитирует Позднякова ТАСС.

Четырёхкратный олимпийский чемпион подчеркнул, что в поведении британского спортивного функционера ничего не меняется, лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть русофобию.

«Безусловно, такое поведение не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба, взаимное уважение, стремление к совершенству. Видимо, об этих идеалах господин Коу подзабыл», — заключил Поздняков.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Коу дал понять, что механизм по допуску спортсменов из России к Олимпиаде 2024 года пока не выработан. По его словам, российские легкоатлеты вряд ли примут участие в Играх в Париже.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что для него не стала сюрпризом позиция руководства World Athletics по недопуску спортсменов из России к летней Олимпиаде.