Поздняков заявил, что глава World Athletics ведёт русофобскую политику
- РИА Новости
«Я считаю, что господин Коу ведёт последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics», — цитирует Позднякова ТАСС.
Четырёхкратный олимпийский чемпион подчеркнул, что в поведении британского спортивного функционера ничего не меняется, лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть русофобию.
«Безусловно, такое поведение не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба, взаимное уважение, стремление к совершенству. Видимо, об этих идеалах господин Коу подзабыл», — заключил Поздняков.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Коу дал понять, что механизм по допуску спортсменов из России к Олимпиаде 2024 года пока не выработан. По его словам, российские легкоатлеты вряд ли примут участие в Играх в Париже.
Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.
Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что для него не стала сюрпризом позиция руководства World Athletics по недопуску спортсменов из России к летней Олимпиаде.