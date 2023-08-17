Вяльбе: очень давно выхаживаем идею совместного шоу лыжников и биатлонистов

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила информацию о намерении организовать шоу с участием спортсменов из двух видов спорта.

«Очень давно выхаживаем эту идею, но пока есть проблемы с форматом шоу. Список гостей будем составлять после того, как появится сам формат», — цитирует Вяльбе Sport24.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не поверил, что у российских спортсменов есть желание перейти в другие национальные команды.