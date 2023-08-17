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Путин наградил главу Олимпийского комитета России орденом Александра Невского

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Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал указ президента Владимира Путина о присвоении наград спортивным деятелям.
Путин наградил главу Олимпийского комитета России орденом Александра Невского
  • РИА Новости

Путин наградил президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова орденом Александра Невского. Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Орденом Почета награждён министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус.

Поздняков занимает пост главы ОКР с 2018 года. Помимо четырёх олимпийских золотых медалей, в его коллекции десять наград высшего достоинства чемпионата мира по фехтованию на саблях.

Ранее Олег Матыцин заявил, что сборная России подтвердила статус великой спортивной державы на Играх стран СНГ.

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