Узнать больше

Хусаинов: Карасёв не испортит игру «Спартака» с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ

Короткая ссылка
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на назначение Сергея Карасёва на матч 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит».
Хусаинов: Карасёв не испортит игру «Спартака» с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ
  • РИА Новости

«Очень хочется, чтобы такой матч, где сыграют две сильные команды чемпионата, обошёлся без фатальных ошибок со стороны арбитра. Сергей Карасёв — всё-таки опытный судья, работавший на больших матчах в Европе, считавшийся когда-то лучшим в России. И я думаю, он справится со своей задачей и не испортит игру.

А то, что случилось на дерби «Спартак» — ЦСКА, когда удалили Соболева и Рошу, уже в прошлом. Сергей должен был сделать определённые выводы и перестать рубить с плеча. Есть VAR, есть время на просмотр эпизодов. Не нужно спешить, не нужно придумывать на ходу правила. И тогда всё будет отлично», — заявил Хусаинов RT.

Ранее Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить