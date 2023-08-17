Хусаинов: Карасёв не испортит игру «Спартака» с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ
- РИА Новости
«Очень хочется, чтобы такой матч, где сыграют две сильные команды чемпионата, обошёлся без фатальных ошибок со стороны арбитра. Сергей Карасёв — всё-таки опытный судья, работавший на больших матчах в Европе, считавшийся когда-то лучшим в России. И я думаю, он справится со своей задачей и не испортит игру.
А то, что случилось на дерби «Спартак» — ЦСКА, когда удалили Соболева и Рошу, уже в прошлом. Сергей должен был сделать определённые выводы и перестать рубить с плеча. Есть VAR, есть время на просмотр эпизодов. Не нужно спешить, не нужно придумывать на ходу правила. И тогда всё будет отлично», — заявил Хусаинов RT.
Ранее Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».