Хусаинов: Карасёв не испортит игру «Спартака» с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на назначение Сергея Карасёва на матч 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит».

«Очень хочется, чтобы такой матч, где сыграют две сильные команды чемпионата, обошёлся без фатальных ошибок со стороны арбитра. Сергей Карасёв — всё-таки опытный судья, работавший на больших матчах в Европе, считавшийся когда-то лучшим в России. И я думаю, он справится со своей задачей и не испортит игру.

А то, что случилось на дерби «Спартак» — ЦСКА, когда удалили Соболева и Рошу, уже в прошлом. Сергей должен был сделать определённые выводы и перестать рубить с плеча. Есть VAR, есть время на просмотр эпизодов. Не нужно спешить, не нужно придумывать на ходу правила. И тогда всё будет отлично», — заявил Хусаинов RT.

Ранее Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».