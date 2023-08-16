Пятибратов: «Урал» среди лидеров РПЛ благодаря стремлению играть в вертикальный футбол

Бывший тренер «Сочи» Дмитрий Пятибратов дал понять, что не особо удивлён удачным стартом «Урала» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Урал» атакует очень разнообразно, эта команда чётко знает, что делать на футбольном поле. У них нет долгих розыгрышей на своей половине поля, тут есть и вертикализация футбола, и вскрытие флангов», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

По его мнению, у команды Виктора Гончаренко есть габаритный форвард, под которого подстраиваются остальные игроки атаки. Также «Урал» грамотно заполняет штрафную соперника количественно.

«Это всегда неожиданно, когда много людей около ворот», — добавил Пятибратов.

«Урал» по итогам четырёх туров с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды семь забитых и три пропущенных мяча. В пятом туре команда Гончаренко встретится с «Балтикой» в Калининграде 19 августа.

Ранее португальский защитник Кики признался, что адаптация в ФК «Урал» даётся ему легко.