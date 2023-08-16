Чакветадзе проиграла в первом матче после возобновления карьеры

Россиянка Анна Чакветадзе с Лаурой Палумбо из Люксембурга потерпели поражение в матче первого круга турнира Международной теннисной федерации (ITF) в парном разряде в бельгийском Дюффеле.

Российско-люксембургский дуэт потерпел поражение от россиянки Полины Бахмуткиной и бельгийки Челси Ванхутт в двух сетах со счётом 4:6, 4:6.

Чакветадзе завершила карьеру в 2012 году, однако недавно приняла решение вернуться в большой теннис. 36-летняя теннисистка имеет в коллекции восемь побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати.