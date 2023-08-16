Железняков — о завершении карьеры Усачёвой: она пробует себя в роли тренера

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о будущем фигуристки Дарьи Усачёвой.

«Я не знаю, решила ли она завершать карьеру или нет. Мы с ней находимся на сборах. Дашенька практикуется выступать в роли тренера. Она занимается с детьми. У неё очень хорошо получается», — цитирует Железнякова «СЭ».

По информации РИА Новости, фигуристка задумывается о завершении карьеры, но пока окончательного решения не приняла.

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее Ирина Роднина связала уход Усачёвой от Тутберидзе с амбициями родителей, которые не совпадают с возможностями ребёнка.