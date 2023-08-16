Узнать больше

Харри снялся с «Мастерса» в Цинциннати, чтобы успеть на роды жены

Короткая ссылка
Чилийский теннисист Николас Харри принял решение сняться с теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Харри снялся с «Мастерса» в Цинциннати, чтобы успеть на роды жены
  • Gettyimages.ru

«Дорогие друзья, сегодня пришлось сняться с турнира в Цинциннати по личным причинам, чтобы успеть улететь в Чили и сопровождать жену во время рождения второго ребёнка», — написал Харри в социальных сетях.

Харри в первом круге обыграл российского теннисиста Романа Сафиуллина со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 26 минут. Во втором круге он должен был сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным.

Ранее Рублёв проиграл Руусувуори в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить