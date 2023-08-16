Харри снялся с «Мастерса» в Цинциннати, чтобы успеть на роды жены

Чилийский теннисист Николас Харри принял решение сняться с теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Дорогие друзья, сегодня пришлось сняться с турнира в Цинциннати по личным причинам, чтобы успеть улететь в Чили и сопровождать жену во время рождения второго ребёнка», — написал Харри в социальных сетях.

Харри в первом круге обыграл российского теннисиста Романа Сафиуллина со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 26 минут. Во втором круге он должен был сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным.

Ранее Рублёв проиграл Руусувуори в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати.