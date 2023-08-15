Овечкин рассказал об открытии собственной линии одежды

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об открытии магазина собственной одежды.

«Мы сейчас только открыли нашу линию одежды. Это только первый шаг. В будущем посмотрим. Опять же, если ты делаешь какие‑то вещи, они должны быть на высшем уровне, потому что я не хочу делать бизнес‑проекты, которые провалятся, а фамилия окажется ниже пола», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин прокомментировал поединок между американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском.