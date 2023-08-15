Энберт назвал фигуристку, способную стать лидером сборной России
«Туктамышева каждый год может стать лидером сборной страны, и этот сезон не исключение. Лиза — прекрасная спортсменка, и она каждый год конкурентна на 100%», — цитирует Энберта «Газета.Ru».
Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.
Ранее Илья Авербух сообщил, что будет ставить короткую программу для Туктамышевой.