Боброва: «Безызбежно» — гениальное слово. Загитовой нужно это монетизировать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась мнением об оговорке Алины Загитовой.

«Безызбежно» — гениальное слово. Я бы на её месте задумалась о мерче. Лично я бы первая купила его. Это нужно монетизировать. Это же как нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи», — приводит слова Бобровой РИА Новости.

Напомним, что фигуристка в разговоре с журналистами сказала: «Ну конечно. Это безызбе… кхм… безызбежно».

Помимо Олимпийских игр, Загитова выиграла чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года она приостановила спортивную карьеру.

Ранее Уткин после оговорки Загитовой сравнил её с ребёнком.