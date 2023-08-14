World Athletics не обсуждает допуск россиян на совете и конгрессе в Будапеште

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не обсуждает вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных турниров на конгрессе в Будапеште.

«Вопрос участия не обсуждался советом и не будет обсуждаться конгрессом», — приводит заявление пресс-службы организации РИА Новости.

С 13 по 14 августа проходил совет World Athletics, а с 16 по 17 августа состоится конгресс организации.

1 августа World Athletics сохранил запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что World Athletics запретит журналистам носить одежду с государственной символикой на ЧМ.