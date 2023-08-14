Агент Чистякова: есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со «Спартаком»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о процессе восстановления футболиста от травмы.

«Я думаю, есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со «Спартаком». Морально он себя хорошо чувствует изначально. Его состояние с каждым днём всё лучше и лучше», — цитирует Талаева «Спорт-Экспресс».

Чистяков был заменён из-за травмы в матче второго тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). Он покинул поле на 17-й минуте. Его заменил Страхиня Эракович.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» состоится 20 августа, он начнётся в 19:30 мск.

Ранее нападающий «Зенита» Иван Сергеев не стал называть катастрофическим отрыв «Краснодара» в чемпионате России по футболу.