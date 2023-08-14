Узнать больше

Агент Чистякова: есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со «Спартаком»

Короткая ссылка
Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о процессе восстановления футболиста от травмы.
Агент Чистякова: есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я думаю, есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со «Спартаком». Морально он себя хорошо чувствует изначально. Его состояние с каждым днём всё лучше и лучше», — цитирует Талаева «Спорт-Экспресс».

Чистяков был заменён из-за травмы в матче второго тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). Он покинул поле на 17-й минуте. Его заменил Страхиня Эракович.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» состоится 20 августа, он начнётся в 19:30 мск.

Ранее нападающий «Зенита» Иван Сергеев не стал называть катастрофическим отрыв «Краснодара» в чемпионате России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить