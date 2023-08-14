Самсонова выступила с критикой расписания турнира WTA-1000 в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова раскритиковала расписание турнира WTA-1000 в Монреале (Канада).

«Я бы хотела получить больше времени между полуфиналом и финалом, но они сказали, что это невозможно. У меня даже не было времени на восстановление, потому что я была в физиотерапевтическом кабинете», — цитирует Самсонову TennisUpToDate.

Она добавила, что организаторам нужно сделать так, чтобы в один день спортсмен не играл два матча.

24-летняя теннисистка из Мурманской области в финальном матче в двух сетах уступила американке Джессике Пегуле со счётом 1:6, 0:6. Игра продолжалась 50 минут.

Ранее сообщалось, что Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.