Самсонова выступила с критикой расписания турнира WTA-1000 в Монреале
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«Я бы хотела получить больше времени между полуфиналом и финалом, но они сказали, что это невозможно. У меня даже не было времени на восстановление, потому что я была в физиотерапевтическом кабинете», — цитирует Самсонову TennisUpToDate.
Она добавила, что организаторам нужно сделать так, чтобы в один день спортсмен не играл два матча.
24-летняя теннисистка из Мурманской области в финальном матче в двух сетах уступила американке Джессике Пегуле со счётом 1:6, 0:6. Игра продолжалась 50 минут.
Ранее сообщалось, что Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.