Шунин получил кепку Яшина за свой сотый матч без пропущенных мячей в чемпионате России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какой подарок получил голкипер Антон Шунин за 100-й матч без пропущенных мячей в чемпионате России по футболу.

«Мы сейчас в раздевалке после победной игры дарим лучшему игроку кепку Льва Яшина. Похожая процедура есть в НХЛ. У нас этот приз — кепка. Сегодня хорошо совпало, что она досталась именно Антону Шунину», — цитирует Личку «Матч ТВ».

По его словам, голкипер был одним из тех, кто внёс основной вклад в победу над калининградской «Балтикой» в матче четвёртого тура РПЛ.

«Он нас спас в двух-трёх моментах. Заслужил эту награду», — добавил Личка.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Динамо». Шунин отстоял на ноль.

Также этот матч стал для вратаря 350-м в составе бело-голубых во всех турнирах. 26-летний голкипер выступает за «Динамо» с 2007 года.

Ранее Личка заявил, что победа над «Балтикой» очень важна для «Динамо».