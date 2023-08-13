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Шунин получил кепку Яшина за свой сотый матч без пропущенных мячей в чемпионате России

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какой подарок получил голкипер Антон Шунин за 100-й матч без пропущенных мячей в чемпионате России по футболу.

«Мы сейчас в раздевалке после победной игры дарим лучшему игроку кепку Льва Яшина. Похожая процедура есть в НХЛ. У нас этот приз — кепка. Сегодня хорошо совпало, что она досталась именно Антону Шунину», — цитирует Личку «Матч ТВ».

По его словам, голкипер был одним из тех, кто внёс основной вклад в победу над калининградской «Балтикой» в матче четвёртого тура РПЛ. 

«Он нас спас в двух-трёх моментах. Заслужил эту награду», — добавил Личка.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Динамо». Шунин отстоял на ноль.

Также этот матч стал для вратаря 350-м в составе бело-голубых во всех турнирах. 26-летний голкипер выступает за «Динамо» с 2007 года.

Ранее Личка заявил, что победа над «Балтикой» очень важна для «Динамо».

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