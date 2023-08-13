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Свечников: логики в НХЛ не найдёшь

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Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников заявил, что не понял логику клубов НХЛ по отношению к себе.
Свечников: логики в НХЛ не найдёшь
  • globallookpress.com
  • © John Woods/Keystone Press Agency

«Логики здесь не найдёшь. Сколько времени провёл в НХЛ, найти ответ не смог. В целом провёл хороший сезон в «Сан‑Хосе». Установил личный рекорд по голам.

Понятно, что всегда есть подводные камни и к каждому новому тренеру нужно подойти», — приводит слова Свечникова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 Свечников выступал за «Сан-Хосе». Он набрал 14 (8 + 6) очков в 59 играх.

11 августа «Ак Барс» объявил о заключении контракта с хоккеистом сроком на два сезона.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» вывел из обращения игровой номер Зарипова.

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