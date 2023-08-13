RMC Sport: «Аль-Хиляль» договорился с ПСЖ о переходе Неймара

Нападающий Неймар близок к переходу из «Пари Сен-Жермен» в саудовский «Аль-Хиляль».

По информации RMC Sport, стороны уже достигли соглашения по поводу трансфера игрока.

В прошедшем сезоне 31-летний Неймар забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что игрок не попал в заявку команды на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение Неймару.