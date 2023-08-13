Узнать больше

Кремлёв считает, что в руководстве МОК относятся к спортсменам как к рабам

Короткая ссылка
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв раскритиковал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам.

«В руководстве Международного олимпийского комитета сидят люди, которые не соответствуют своим должностям. Они грабят спортсменов и относятся к ним как к рабам», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Он подчеркнул, что МОК сегодня не заботится о спортсменах.

«Игры дружбы — это не аналог Олимпиады, это лучше. На Олимпийских играх нет никакой заботы о спортсменах», — добавил Кремлёв.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Игры дружбы состоятся в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

Ранее Кремлёв заявил, что IBA демонстрирует открытость, в отличие от МОК.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить