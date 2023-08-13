Кремлёв считает, что в руководстве МОК относятся к спортсменам как к рабам

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв раскритиковал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам.

«В руководстве Международного олимпийского комитета сидят люди, которые не соответствуют своим должностям. Они грабят спортсменов и относятся к ним как к рабам», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Он подчеркнул, что МОК сегодня не заботится о спортсменах.

«Игры дружбы — это не аналог Олимпиады, это лучше. На Олимпийских играх нет никакой заботы о спортсменах», — добавил Кремлёв.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Игры дружбы состоятся в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

Ранее Кремлёв заявил, что IBA демонстрирует открытость, в отличие от МОК.











