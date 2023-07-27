Кремлёв: Международная ассоциация бокса демонстрирует открытость, в отличие от МОК

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что организация демонстрирует прозрачность и открытость, в отличие от Международного олимпийского комитета (МОК).

«У МОК нет прозрачности и открытости, а бокс это делает, мы демонстрируем преданность и открытость. Это относится и к африканским странам, они поддержали нас, как и многие европейские и азиатские. Надо, чтобы нас слышали, чтобы мы могли донести всё миру», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее IBA объявила о том, что Всемирный боксёрский форум пройдёт в Китае.