Nice-Matin: капитан «Монако» Йеддер заключён под стражу по обвинению в изнасиловании
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Как сообщает Nice-Matin, суд Ниццы предъявил обвинения футболисту в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальных домогательствах. Отмечается, что он может выйти под залог в размере €900 тыс.
На Бен-Йеддера написали две жалобы о сексуальном насилии. В деле также фигурирует младший брат спортсмена.
Ранее сообщалось, что «Монако» не стал отстранять капитана Йеддера после обвинения в изнасиловании.