Nice-Matin: капитан «Монако» Йеддер заключён под стражу по обвинению в изнасиловании

Капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер был заключён под стражу по обвинению в изнасиловании.

Как сообщает Nice-Matin, суд Ниццы предъявил обвинения футболисту в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальных домогательствах. Отмечается, что он может выйти под залог в размере €900 тыс.

На Бен-Йеддера написали две жалобы о сексуальном насилии. В деле также фигурирует младший брат спортсмена.

Ранее сообщалось, что «Монако» не стал отстранять капитана Йеддера после обвинения в изнасиловании.