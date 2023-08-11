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Nice-Matin: капитан «Монако» Йеддер заключён под стражу по обвинению в изнасиловании

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Капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер был заключён под стражу по обвинению в изнасиловании.
Nice-Matin: капитан «Монако» Йеддер заключён под стражу по обвинению в изнасиловании
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Nice-Matin, суд Ниццы предъявил обвинения футболисту в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальных домогательствах. Отмечается, что он может выйти под залог в размере €900 тыс.

На Бен-Йеддера написали две жалобы о сексуальном насилии. В деле также фигурирует младший брат спортсмена.

Ранее сообщалось, что «Монако» не стал отстранять капитана Йеддера после обвинения в изнасиловании.

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