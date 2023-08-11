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Дрозд раздосадован возможным проведением боя Емельяненко — Тайсон

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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился мнением о потенциальном поединке российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко с американским боксёром Майком Тайсоном.
Дрозд раздосадован возможным проведением боя Емельяненко — Тайсон
  • РИА Новости

«В этом бою нет спортивной составляющей. Мне, честно говоря, самому уже досадно, что такие великие имена, как Майк Тайсон и Фёдор Емельяненко, участвуют в этом после завершения карьеры. Мне как человеку, который понимает, что они делали на пике, крайне неприятно. Какая цель у такого боя?» — сказал Дрозд RT.

На счету 46-летнего россиянина 40 побед и семь поражений в MMA. Емельяненко за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

У 57-летнего американца 50 побед и шесть поражений.

Ранее тренер Емельяненко заявил, что россиянину будет сложно готовиться к бою с Тайсоном.

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