Дрозд раздосадован возможным проведением боя Емельяненко — Тайсон
- РИА Новости
«В этом бою нет спортивной составляющей. Мне, честно говоря, самому уже досадно, что такие великие имена, как Майк Тайсон и Фёдор Емельяненко, участвуют в этом после завершения карьеры. Мне как человеку, который понимает, что они делали на пике, крайне неприятно. Какая цель у такого боя?» — сказал Дрозд RT.
На счету 46-летнего россиянина 40 побед и семь поражений в MMA. Емельяненко за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений.
У 57-летнего американца 50 побед и шесть поражений.
Ранее тренер Емельяненко заявил, что россиянину будет сложно готовиться к бою с Тайсоном.