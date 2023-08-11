Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца года

Исполком Всемирной федерации кёрлинга (WCF) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров до конца 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Федерации кёрлинга России (ФКР), WCF оставляет за собой право пересмотреть данное решение, если потребуется.

В марте 2022 года WCF объявила об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от соревнований.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что российские спортсмены могут не попасть на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае недопуска федерациями.