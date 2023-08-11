Узнать больше

Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца года

Короткая ссылка
Исполком Всемирной федерации кёрлинга (WCF) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров до конца 2023 года.
Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца года
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Федерации кёрлинга России (ФКР), WCF оставляет за собой право пересмотреть данное решение, если потребуется.

В марте 2022 года WCF объявила об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от соревнований.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что российские спортсмены могут не попасть на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае недопуска федерациями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить