Матыцин заявил, что Зарипов является примером для тысяч юных хоккеистов
«Зарипов пример для тысяч юных хоккеистов. Данис вносит значительный вклад и в развитие спортивного предпринимательства, организовывая работу по производству отечественных хоккейных клюшек», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.
Он выразил уверенность, что Зарипов продолжит активно участвовать в популяризации хоккея и продвижении здорового и активного образа жизни.
«Его энтузиазм и достижения вдохновят не одно поколение российских спортсменов», — заключил Матыцин.
Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов.
На счету 42-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).
9 августа в Казани состоялся прощальный матч Зарипова.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» вывел из обращения игровой номер Зарипова.