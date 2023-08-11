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Матыцин заявил, что Зарипов является примером для тысяч юных хоккеистов

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Министр спорта Олег Матыцин выразил глубокую признательность Данису Зарипову за неоценимый вклад в развитие российского хоккея и преданность спорту.

«Зарипов пример для тысяч юных хоккеистов. Данис вносит значительный вклад и в развитие спортивного предпринимательства, организовывая работу по производству отечественных хоккейных клюшек», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он выразил уверенность, что Зарипов продолжит активно участвовать в популяризации хоккея и продвижении здорового и активного образа жизни.

«Его энтузиазм и достижения вдохновят не одно поколение российских спортсменов», — заключил Матыцин.

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов.

На счету 42-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).

9 августа в Казани состоялся прощальный матч Зарипова.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» вывел из обращения игровой номер Зарипова. 

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