Десять гандболистов из Бурунди пропали без вести на юниорском чемпионате мира в Хорватии
- Gettyimages.ru
Десять гандболистов африканской команды днём 9 августа покинули помещение университетского городка в Риеке и ушли в неизвестном направлении. Полиция начала операцию с целью поиска пропавших без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Уточняется, что хорватские силы правопорядка приступили к установлению фактов и обстоятельств их исчезновения.
Первенство планеты завершится 13 августа. Сборная Бурунди была исключена из числа участников соревнований.
Ранее сообщалось, что российского боксёра Артура Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних.