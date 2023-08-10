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Десять гандболистов из Бурунди пропали без вести на юниорском чемпионате мира в Хорватии

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Загадочная история произошла с игроками юниорской сборной Бурунди (U19) на чемпионате мира по гандболу 2023 года в Хорватии.
Десять гандболистов из Бурунди пропали без вести на юниорском чемпионате мира в Хорватии
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Десять гандболистов африканской команды днём 9 августа покинули помещение университетского городка в Риеке и ушли в неизвестном направлении. Полиция начала операцию с целью поиска пропавших без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Уточняется, что хорватские силы правопорядка приступили к установлению фактов и обстоятельств их исчезновения.

Первенство планеты завершится 13 августа. Сборная Бурунди была исключена из числа участников соревнований.

Ранее сообщалось, что российского боксёра Артура Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних.

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