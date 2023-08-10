Алькарас назвал Шарапову великой теннисисткой
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«Я посмотрел много её матчей. Она была великой теннисисткой. Вероятно, одной из лучших в мире. И я был шокирован, потому что не ожидал, что она будет в Торонто. Было потрясающе познакомиться с ней и узнать, что у неё всё хорошо», — цитирует Алькараса Sportskeeda.
За карьеру россиянка стала победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, в 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.
В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр — 2012.
Ранее агент Шараповой Макс Айзенбад высказался о характере своей подопечной во время игровой карьеры.