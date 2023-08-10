Алькарас назвал Шарапову великой теннисисткой

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил, что пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова была великой теннисисткой.

«Я посмотрел много её матчей. Она была великой теннисисткой. Вероятно, одной из лучших в мире. И я был шокирован, потому что не ожидал, что она будет в Торонто. Было потрясающе познакомиться с ней и узнать, что у неё всё хорошо», — цитирует Алькараса Sportskeeda.

За карьеру россиянка стала победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, в 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр — 2012.

Ранее агент Шараповой Макс Айзенбад высказался о характере своей подопечной во время игровой карьеры.