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Алькарас назвал Шарапову великой теннисисткой

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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявил, что пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова была великой теннисисткой.
Алькарас назвал Шарапову великой теннисисткой
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Hyde

«Я посмотрел много её матчей. Она была великой теннисисткой. Вероятно, одной из лучших в мире. И я был шокирован, потому что не ожидал, что она будет в Торонто. Было потрясающе познакомиться с ней и узнать, что у неё всё хорошо», — цитирует Алькараса Sportskeeda.

За карьеру россиянка стала победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, в 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр — 2012.

Ранее агент Шараповой Макс Айзенбад высказался о характере своей подопечной во время игровой карьеры.

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