Агент Шараповой: Мария, наверное, худшая спортсменка, выигрывавшая ТБШ

Агент россиянки Марии Шараповой Макс Айзенбад высказался о характере своей подопечной во время игровой карьеры.

«Я постоянно всем говорю — и ей бы сказал, если бы она сейчас была тут, — что она, наверное, худшая спортсменка, выигрывавшая Шлем. У неё нет подброса, она не умеет обводить, не умеет обращаться с мячом. Но она брала волей, и я считаю её одним из ментально сильнейших игроков в истории тенниса», — цитирует Айзенбада The Tennis Podcast.

За свою карьеру россиянка стала победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр — 2012.

Ранее Шарапова заявила, что не видит своей наследницы среди современных теннисисток.