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«Оренбург» хочет арендовать нападающего ЦСКА Гайча

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал об интересе к нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайчу.
«Оренбург» хочет арендовать нападающего ЦСКА Гайча
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Аренда Гайча в «Оренбург» возможна. Адольфо находится в нашем списке. Он один из трёх наших вариантов. Идёт рабочий процесс, пытаемся договориться с его агентом и ЦСКА», — приводит слова Андреева Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец принял участие в трёх матчах за армейцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Ранее Гайч заявил, что не смог бы перейти из ЦСКА в «Спартак».

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