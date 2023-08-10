Гайч заявил, что не смог бы перейти из ЦСКА в «Спартак»
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«Нет, сейчас это маловероятно. Я футболист ЦСКА. Но сложно рассуждать на эту тему, так как неизвестно, где окажешься в будущем», — приводит слова Гайча Sport24.
В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец принял участие в трёх матчах за красно-синих и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет подписать полузащитника лиссабонской «Бенфики» Шикинью.