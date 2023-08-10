Болельщики «Ювентуса» устроили акцию протеста против трансфера Лукаку

Болельщики «Ювентуса» устроили акцию протеста против перехода нападающего лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в туринский клуб.

Как сообщает SPORTbible, после игры «Старой Синьоры» с резервной командой (8:0), болельщики вышли на поле «Альянц Стэдиум» и стали скандировать «Не подписывайте Лукаку!»

Стюарды были вынуждены оцепить подтрибунное помещение, чтобы обеспечить безопасность игроков туринского клуба.

В прошедшем сезоне 30-летний бельгиец выступал за миланский «Интер» на правах аренды, забив 14 мячей и отдав семь результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Лукаку договорился с «Ювентусом» о трёхлетнем контракте.