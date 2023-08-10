Заболотный извинился перед игроками ЦСКА за промах в матче с «Факелом»

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный не исключил, что если бы не промахнулся из выгодного положения, то матч второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу с воронежским «Факелом» мог бы закончиться с положительным результатом для московской команды.

«Ребята, мой неиспользованный момент: я хотел бы лично перед вами извиниться, и для себя уяснить, что я немного усложнил сегодняшнюю игру своим нереализованным моментом. Команда очень много оборонялась и, реализуй я этот момент, всё бы поменялось», — цитирует Заболотного пресс-служба армейского клуба.

Он подчеркнул, что хочет попросить прощения у каждого.

«Обещаю реабилитироваться перед вами и перед собой», — добавил форвард.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Вадима Евсеева. Дубль оформил Максим Максимов (15-я, 79-я минуты). В одном из эпизодов Заболотный не реализовал момент, пробив выше ворот из вратарской площади.

В группе А все четыре команды набрали по три очка. ЦСКА в третьем туре в гостях сыграет с «Сочи» 30 августа. «Факел» за день до этого примет на своём поле «Оренбург».

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет подписать полузащитника «Бенфики» Шикинью.