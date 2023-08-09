«Краснодар» сравнял счёт через две минуты после начала второго тайма матча с «Динамо»
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Мяч забил Мозес Кобнан (47-я минута). Ранее у «быков» отличился Никита Кривцов (41-я). А Ильдар Ахметов (45-я) не смог реализовать пенальти.
У бело-голубых с пенальти отличился Даниил Фомин (31-я), а затем Вячеслав Грулёв (34-я).
Счёт в матче на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» — 2:2.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России.