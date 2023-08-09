«Краснодар» сравнял счёт через две минуты после начала второго тайма матча с «Динамо»

«Краснодар» сравнял счёт в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу с московским «Динамо».

Мяч забил Мозес Кобнан (47-я минута). Ранее у «быков» отличился Никита Кривцов (41-я). А Ильдар Ахметов (45-я) не смог реализовать пенальти.

У бело-голубых с пенальти отличился Даниил Фомин (31-я), а затем Вячеслав Грулёв (34-я).

Счёт в матче на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России.