«Краснодар» забил мяч и не реализовал пенальти за пять минут матча Кубка России с «Динамо»
- Gettyimages.ru
Сначала отличился Никита Кривцов (41-я минута). А Ильзат Ахметов (45-я) не смог реализовать пенальти.
У бело-голубых с пенальти отличился Даниил Фомин (31-я), а затем Вячеслав Грулёв (34-я).
Счёт в матче на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» — 2:1 в пользу коллектива Марцела Лички.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России.