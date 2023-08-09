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«Краснодар» забил мяч и не реализовал пенальти за пять минут матча Кубка России с «Динамо»

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«Краснодар» не смог сравнять счёт в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу с московским «Динамо».
«Краснодар» забил мяч и не реализовал пенальти за пять минут матча Кубка России с «Динамо»
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Сначала отличился Никита Кривцов (41-я минута). А Ильзат Ахметов (45-я) не смог реализовать пенальти.

У бело-голубых с пенальти отличился Даниил Фомин (31-я), а затем Вячеслав Грулёв (34-я). 

Счёт в матче на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» — 2:1 в пользу коллектива Марцела Лички.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч Кубка России.

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