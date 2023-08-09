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Кечинов: «Спартак» играет по принципу «вы нам забьёте, сколько сможете, а мы — сколько захотим»

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил старт нового сезона РПЛ для красно-белых.
Кечинов: «Спартак» играет по принципу «вы нам забьёте, сколько сможете, а мы — сколько захотим»
  • РИА Новости

«Тезис о том, что рекордную серию «Спартака» нельзя высоко оценивать из-за не самого высокого уровня соперников, в корне неверен. Давайте вспомним прошлые сезоны: именно в матчах с такими соперниками «Спартак» преимущественно и терял очки. Отличнейший старт! Атака находится в великолепной форме, чего, конечно, не скажешь об обороне. Такое ощущение, что красно-белые играют по принципу «вы нам забьёте, сколько сможете, а мы — сколько захотим». Если будет укрепление обороны, можно будет уверенно заявлять, что «Спартак» будет бороться за золотые медали», — сказал Кечинов RT.

Ранее полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о соперничестве клуба со «Спартаком» в сезоне-2023/24 за победу в чемпионате России.

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