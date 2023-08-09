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Игрока с российским гражданством Ондуа очень расстроили проблемы с визой Великобритании

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Камерунский футболист швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, заявил, что пропустит первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Рейнджерс» по неспортивным причинам.

«Это, конечно, очень грустно. Тем более не по спортивным причинам. Но благодаря вашей поддержке я унывать не буду. Благодарю», — заявил спортсмен в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Виза Ондуа не была выдана британскими властями, из-за чего игрок не смог поехать в Глазго. Усилия, предпринятые за последние две недели клубом и его игроком в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказались недостаточными.

Игрок родился в Камеруне, но с детства жил в России. Футболист начал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива», а также играл за столичный ЦСКА, «Зарю», «Анжи», «Вайле» и «Ганновер».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», признан лучшим игроком России по итогам прошедшего сезона.

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