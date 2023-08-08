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Пименов: Чалов, Промес и Клаудиньо могут побороться за звание лучшего игрока нового сезона

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Экс-нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, кто может стать лучшим футболистом сезона-2023/24 после ухода нападающего «Зенита» Малкома.

«С уходом из РПЛ Малкома, который признан игроком сезона, считаю, лучшими игроками могут стать Фёдор Чалов, Клаудиньо и Промес. Армеец заметно прогрессирует в таком компоненте, как зрелость: он демонстрирует уровень европейского футбола. Клаудиньо — мой любимчик, однозначно один из лучших. Он всегда стабилен, но ему нужен помощник», — заявил Пименов RT.

Пименов также отметил, что если в чемпионате России останется полузащитник Вендел, то «Зенит» быстро доберёт свои очки, новичок петербургского клуба Ду Кейрос пока не впечатляет.

«Промес стал лучшим бомбардиром в российской истории «Спартака» — это приличный результат. Голландец — очень важная фигура для красно-белых. Я думал, что он уже не вернётся на былой уровень после возвращения из Европы. Но у парня действительно горят глаза, и он хочет играть за «Спартак». Он может стать лучшим в нынешнем сезоне, надо выигрывать чемпионат», — добавил Пименов.

Ранее Пименов объяснил, почему считает справедливым признание Сергея Семака лучшим тренером по итогам сезона-2022/23.

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