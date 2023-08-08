Узнать больше

Пименов: каким бы гениальным ни был Федотов, он остался вторым в чемпионате России

Короткая ссылка
Бывший форвард сборной России Руслан Пименов объяснил, почему считает справедливым признание Сергея Семака лучшим тренером по итогам сезона-2022/2023.

«Семак — лучший тренер. «Зенит» пять раз подряд взял чемпионство. Тем, кто говорит про состав сине-бело-голубых, могу возразить: кто вам мешает собрать такой же? Каким бы гениальным ни был Владимир Федотов, но он стал вторым, а значит, кто-то выше тебя. Да, он взял Кубок России, но всё же РПЛ — более приоритетный турнир», — отметил собеседник RT.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил с речью в раздевалке команды после победы над «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить