Пименов: каким бы гениальным ни был Федотов, он остался вторым в чемпионате России

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов объяснил, почему считает справедливым признание Сергея Семака лучшим тренером по итогам сезона-2022/2023.

«Семак — лучший тренер. «Зенит» пять раз подряд взял чемпионство. Тем, кто говорит про состав сине-бело-голубых, могу возразить: кто вам мешает собрать такой же? Каким бы гениальным ни был Владимир Федотов, но он стал вторым, а значит, кто-то выше тебя. Да, он взял Кубок России, но всё же РПЛ — более приоритетный турнир», — отметил собеседник RT.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил с речью в раздевалке команды после победы над «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.