Полузащитник «Динамо» Макаров избежал серьёзной травмы
- РИА Новости
По информации RT, футболист отделался ушибом и во вторник уже тренировался перед встречей Кубка России с «Краснодаром».
На 90-й минуте воскресной встречи с петербуржцами Вильмар Барриос получил прямую красную карточку за грубый подкат в ноги россиянину.
Пресс-служба московского клуба сообщила, что Макаров получил травму. По неофициальным данным, у него диагностирован ушиб мягких тканей голеностопа.
В свою очередь, «Зенит» попросил отменить красную карточку колумбийца.
Ранее сообщалось, что получивший травму полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может принять участие в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром».