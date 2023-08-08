Полузащитник «Динамо» Макаров избежал серьёзной травмы

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров избежал тяжёлой травмы в матче третьего тура РПЛ с «Зенитом».

По информации RT, футболист отделался ушибом и во вторник уже тренировался перед встречей Кубка России с «Краснодаром».

На 90-й минуте воскресной встречи с петербуржцами Вильмар Барриос получил прямую красную карточку за грубый подкат в ноги россиянину.

Пресс-служба московского клуба сообщила, что Макаров получил травму. По неофициальным данным, у него диагностирован ушиб мягких тканей голеностопа.

В свою очередь, «Зенит» попросил отменить красную карточку колумбийца.

Ранее сообщалось, что получивший травму полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может принять участие в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром».