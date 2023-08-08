Узнать больше

Матч квалификации ЛЧ АЕК — «Динамо» Загреб перенесён из-за гибели фаната

Короткая ссылка
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕК и загребским «Динамо» перенесён из-за драки болельщиков, в результате которой погиб человек.
Матч квалификации ЛЧ АЕК — «Динамо» Загреб перенесён из-за гибели фаната
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

Как сообщает пресс-служба хорватского клуба, встречу перенесли на неопредёленный срок по решению УЕФА. Игра должна была состояться в Афинах 8 августа.

По данным СМИ, 7 августа в столице Греции произошла массовая драка между болельщиками АЕК и «Динамо», в результате которой один человек погиб, восемь получили ранения, 96 были задержаны.

Ранее сообщалось, что футболисты «Клаксвика» впервые в истории сыграют на групповой стадии еврокубков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить