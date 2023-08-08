Матч квалификации ЛЧ АЕК — «Динамо» Загреб перенесён из-за гибели фаната

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕК и загребским «Динамо» перенесён из-за драки болельщиков, в результате которой погиб человек.

Как сообщает пресс-служба хорватского клуба, встречу перенесли на неопредёленный срок по решению УЕФА. Игра должна была состояться в Афинах 8 августа.

По данным СМИ, 7 августа в столице Греции произошла массовая драка между болельщиками АЕК и «Динамо», в результате которой один человек погиб, восемь получили ранения, 96 были задержаны.

Ранее сообщалось, что футболисты «Клаксвика» впервые в истории сыграют на групповой стадии еврокубков.