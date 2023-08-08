Матч квалификации ЛЧ АЕК — «Динамо» Загреб перенесён из-за гибели фаната
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Как сообщает пресс-служба хорватского клуба, встречу перенесли на неопредёленный срок по решению УЕФА. Игра должна была состояться в Афинах 8 августа.
По данным СМИ, 7 августа в столице Греции произошла массовая драка между болельщиками АЕК и «Динамо», в результате которой один человек погиб, восемь получили ранения, 96 были задержаны.
Ранее сообщалось, что футболисты «Клаксвика» впервые в истории сыграют на групповой стадии еврокубков.