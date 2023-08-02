Футболисты «Клаксвика» впервые в истории сыграют на групповой стадии еврокубков

Фарерский «Клаксвик» сенсационно пробился в третий раунд квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Клуб с острова Борой в ответном матче второго квалификационного раунда нанёс поражение в Гетеборге шведскому «Хаккену» по пенальти (3:3, 4:3). Первый матч закончился вничью (0:0).

На предыдущей стадии «Клаксвик» обыграл венгерский «Ференцварош». Теперь команда с Фарерских островов сыграет как минимум на групповом этапе Лиги конференций.

Ранее руководство «Ференцвароша» приняло решение уволить главного тренера команды Станислава Черчесова после поражения от «Клаксвика».