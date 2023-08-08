Чакветадзе отказали в получении уайлд-кард на турнире в бельгийском Коксейде
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«Мы, обсудив с советом директоров, решили не давать ей уайлд-кард: запросов было очень много, и федерация предложила предоставить приглашения молодым бельгийкам. Мы объяснили своё решение Анне, чтобы она нас поняла», — сообщил директор соревнований Ронни Вербрук.
При этом он добавил, что у россиянки есть шанс участвовать в парном разряде.
Напомним, что экс пятая ракетка мира завершила карьеру в 2013 году. Наилучшим её достижением является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2007 году.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина опустилась на три позиции в обновлённом рейтинге WTA.