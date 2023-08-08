Чакветадзе отказали в получении уайлд-кард на турнире в бельгийском Коксейде

Российской теннисистке Анне Чакветадзе, не выступающей в соревнованиях десять лет, отказали в получении уайлд-кард на турнир ITF в Коксейде (Бельгия).

«Мы, обсудив с советом директоров, решили не давать ей уайлд-кард: запросов было очень много, и федерация предложила предоставить приглашения молодым бельгийкам. Мы объяснили своё решение Анне, чтобы она нас поняла», — сообщил директор соревнований Ронни Вербрук.

При этом он добавил, что у россиянки есть шанс участвовать в парном разряде.

Напомним, что экс пятая ракетка мира завершила карьеру в 2013 году. Наилучшим её достижением является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2007 году.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина опустилась на три позиции в обновлённом рейтинге WTA.