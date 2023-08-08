Узнать больше

Чакветадзе отказали в получении уайлд-кард на турнире в бельгийском Коксейде

Короткая ссылка
Российской теннисистке Анне Чакветадзе, не выступающей в соревнованиях десять лет, отказали в получении уайлд-кард на турнир ITF в Коксейде (Бельгия).
Чакветадзе отказали в получении уайлд-кард на турнире в бельгийском Коксейде
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Cianflone

«Мы, обсудив с советом директоров, решили не давать ей уайлд-кард: запросов было очень много, и федерация предложила предоставить приглашения молодым бельгийкам. Мы объяснили своё решение Анне, чтобы она нас поняла», — сообщил директор соревнований Ронни Вербрук.

При этом он добавил, что у россиянки есть шанс участвовать в парном разряде.

Напомним, что экс пятая ракетка мира завершила карьеру в 2013 году. Наилучшим её достижением является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2007 году.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина опустилась на три позиции в обновлённом рейтинге WTA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить