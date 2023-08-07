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Касаткина опустилась на три позиции в обновлённом рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Касаткина опустилась на три позиции в обновлённом рейтинге WTA
  • Gettyimages.ru

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина опустилась с 11-й на 14-ю позицию. Вероника Кудерметова потеряла две позиции и находится на 16-м месте, Людмила Самсонова — на 18-м, Екатерина Александрова — на 21-м, Анастасия Потапова — на 27-м.

Анна Блинкова поднялась на 34-ю позицию. Мирра Андреева находится на 70-м месте, Анна Калинская — на 78-м, Камилла Рахимова — на 82-м, Анастасия Павлюченкова — на 98-м.

Возглавляет рейтинг полька Ига Свёнтек.

Ранее сообщалось, что Касаткина уступила украинке Свитолиной на турнире WTA в Вашингтоне.

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