Россиянка Касаткина уступила украинке Свитолиной на турнире WTA в Вашингтоне
- AP
- © Alastair Grant
26-летняя теннисистка из России в матче второго круга потерпела поражение от Элины Свитолиной с Украины в двух сетах со счётом 2:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 37 минут.
Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча между американками Джессикой Пегулой и Питон Стирнс.
Призовой фонд турнира составляет $780 тыс.
Ранее заслуженный тренер по теннису Виктор Янчук отреагировал на решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.