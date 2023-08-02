Россиянка Касаткина уступила украинке Свитолиной на турнире WTA в Вашингтоне

Россиянка Дарья Касаткина не смогла оформить выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (США).

26-летняя теннисистка из России в матче второго круга потерпела поражение от Элины Свитолиной с Украины в двух сетах со счётом 2:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча между американками Джессикой Пегулой и Питон Стирнс.

Призовой фонд турнира составляет $780 тыс.

Ранее заслуженный тренер по теннису Виктор Янчук отреагировал на решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.











