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Россиянка Касаткина уступила украинке Свитолиной на турнире WTA в Вашингтоне

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Россиянка Дарья Касаткина не смогла оформить выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (США).
Россиянка Касаткина уступила украинке Свитолиной на турнире WTA в Вашингтоне
  • AP
  • © Alastair Grant

26-летняя теннисистка из России в матче второго круга потерпела поражение от Элины Свитолиной с Украины в двух сетах со счётом 2:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча между американками Джессикой Пегулой и Питон Стирнс.

Призовой фонд турнира составляет $780 тыс.

Ранее заслуженный тренер по теннису Виктор Янчук отреагировал на решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.





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