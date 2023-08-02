Янчук — о разрешении украинским теннисисткам не жать руки россиянкам и белорускам: отказ от дани уважения

Заслуженный тренер по теннису Виктор Янчук отреагировал на решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.

«С одной стороны, рукопожатие после матча в теннисе — обязательный атрибут испокон веков. Знак уважения, дружбы, доверия к сопернику. Но нынешняя политическая ситуация в мире вынудила организаторов отменить его. К этому привёл категорический отказ представителей Украины. Увы, это превратилось в последнее время в тенденцию, и речь не шла о единичных случаях. Для того, чтобы не провоцировать дальнейшие конфликты и осложнения, было принято такое решение. Только жизнь подскажет, правильное ли оно. На мой взгляд, ничего хорошего тут нет», — сказал он.

Ранее белорусская теннисистка Виктория Азаренко назвала запрет жать руку украинкам запоздалым.