В Федерации компьютерного спорта России осудили санкции Украины против своих игроков

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отреагировал на то, что Федерация киберспорта Украины (UESF) наложила ограничения на игроков Team Spirit по Dota 2 за игру в команде с россиянами.