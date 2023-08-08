В Федерации компьютерного спорта России осудили санкции Украины против своих игроков
«На мой взгляд, это неправильный поступок: никто из спортсменов не должен подвергаться дискриминации из-за своего гражданства», — приводит слова Смита ТАСС.
UESF наложила ограничения на Мирослава Mira Колпакова и Илью Yatoro Мулярчука. Им запрещено выступать на украинских турнирах под эгидой организации и представлять страну на международных соревнованиях.
Ранее Team Spirit стала победителем международного турнира Riyadh Masters в Эр-Рияде.