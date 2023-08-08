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В Федерации компьютерного спорта России осудили санкции Украины против своих игроков

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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отреагировал на то, что Федерация киберспорта Украины (UESF) наложила ограничения на игроков Team Spirit по Dota 2 за игру в команде с россиянами.

«На мой взгляд, это неправильный поступок: никто из спортсменов не должен подвергаться дискриминации из-за своего гражданства», — приводит слова Смита ТАСС.

UESF наложила ограничения на Мирослава Mira Колпакова и Илью Yatoro Мулярчука. Им запрещено выступать на украинских турнирах под эгидой организации и представлять страну на международных соревнованиях.

Ранее Team Spirit стала победителем международного турнира Riyadh Masters в Эр-Рияде.

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