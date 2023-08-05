Федерация киберспорта Украины наказала игроков Team Spirit за игру в команде с россиянами
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Оба украинца выступают на профессиональной сцене в одной команде с россиянами, поэтому им запрещено выступать на украинских турнирах под эгидой организации и представлять страну на международных соревнованиях, сообщает портал CQ.
Аналогичные меры были приняты в отношении киберспортсменов дисциплины Counter-Strike: Global Offensive — Мирослава zont1x Плахоти и Игоря w0nderful Жданова, они также играют в команде с российскими игроками.
Отмечается, что UESF не имеет влияния на организаторов крупных турниров по Dota 2 и CS:GO и киберспортсмены смогут продолжить выступать на топовых ивентах без ограничений. Если кто-то из игроков захочет вернуться на Украину, то не сможет получить въезд на международные соревнования.
Ранее российская команда Team Spirit по Dota 2 стала победителем международного турнира Riyadh Masters в Эр-Рияде.