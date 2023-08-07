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The Athletic: «Тоттенхэм» отказался продавать Кейна «Баварии» за £86 млн

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«Тоттенхэм» отклонил очередное предложение «Баварии» о продаже нападающего Гарри Кейна.
The Athletic: «Тоттенхэм» отказался продавать Кейна «Баварии» за £86 млн
  • Gettyimages.ru

Мюнхенский клуб выражал готовность купить футболиста за £86 млн + бонусы, однако «шпоры» отклонили предложение, сообщает The Athletic.

В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кейн не сможет перейти в «Баварию», если соглашения с английским клубом не будет до 11 августа.

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