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Галетти: футболист «Атлетико» Жоау Феликс пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Хиляль»

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Португальский нападающий испанского «Атлетико» Жоау Феликс на этой неделе пройдёт медосмотр для перехода в саудовский «Аль-Хиляль».
Галетти: футболист «Атлетико» Жоау Феликс пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Хиляль»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Феликс уже согласовал личные условия с «Аль-Хилялем», сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.

В январе португалец перешёл в «Челси» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Он забил четыре мяча в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не присоединится к команде после возвращения клуба из турне по Японии.

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