Галетти: футболист «Атлетико» Жоау Феликс пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Хиляль»

Португальский нападающий испанского «Атлетико» Жоау Феликс на этой неделе пройдёт медосмотр для перехода в саудовский «Аль-Хиляль».

Феликс уже согласовал личные условия с «Аль-Хилялем», сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.

В январе португалец перешёл в «Челси» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Он забил четыре мяча в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не присоединится к команде после возвращения клуба из турне по Японии.