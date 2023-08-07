Галетти: футболист «Атлетико» Жоау Феликс пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Хиляль»
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Феликс уже согласовал личные условия с «Аль-Хилялем», сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.
В январе португалец перешёл в «Челси» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Он забил четыре мяча в 20 матчах за команду во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не присоединится к команде после возвращения клуба из турне по Японии.