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Трамп: вылет сборной США с ЖЧМ показывает происходящее при скрюченном Байдене

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Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал вылет национальной команды с женского чемпионата мира по футболу на стадии 1/8 финала.
Трамп: вылет сборной США с ЖЧМ показывает происходящее при скрюченном Байдене
  • AP
  • © Hamish Blair

«Шокирующее и неожиданное поражение женской сборной США полностью символизирует то, что происходит с когда-то великой нацией под руководством скрюченного Байдена», — написал Трамп в соцсетях.

Напомним, что команда США показала худший результат в своей истории, вылетев в первом раунде плей-офф после матча со сборной Швеции. До этого американки четырежды выигрывали мировое первенство.

Ранее сообщалось, что Джо Байден выступил с заявлением после того, как национальная команда вылетела с женского ЧМ по футболу.

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