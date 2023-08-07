Трамп: вылет сборной США с ЖЧМ показывает происходящее при скрюченном Байдене
- AP
- © Hamish Blair
«Шокирующее и неожиданное поражение женской сборной США полностью символизирует то, что происходит с когда-то великой нацией под руководством скрюченного Байдена», — написал Трамп в соцсетях.
Напомним, что команда США показала худший результат в своей истории, вылетев в первом раунде плей-офф после матча со сборной Швеции. До этого американки четырежды выигрывали мировое первенство.
Ранее сообщалось, что Джо Байден выступил с заявлением после того, как национальная команда вылетела с женского ЧМ по футболу.