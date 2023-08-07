Трамп: вылет сборной США с ЖЧМ показывает происходящее при скрюченном Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал вылет национальной команды с женского чемпионата мира по футболу на стадии 1/8 финала.

«Шокирующее и неожиданное поражение женской сборной США полностью символизирует то, что происходит с когда-то великой нацией под руководством скрюченного Байдена», — написал Трамп в соцсетях.

Напомним, что команда США показала худший результат в своей истории, вылетев в первом раунде плей-офф после матча со сборной Швеции. До этого американки четырежды выигрывали мировое первенство.

Ранее сообщалось, что Джо Байден выступил с заявлением после того, как национальная команда вылетела с женского ЧМ по футболу.